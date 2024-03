'Quero tudo': Paolla e Diogo 'causam' com fotos quentes em viagem de férias

Hora de descansar! Paolla Oliveira, 41, e Diogo Nogueira, 42, estão curtindo viagem de férias após se dedicarem a extensa agenda de trabalho durante o Carnaval 2024.

O casal mais queridinho do Brasil tem causado nas redes sociais com cliques e vídeos quentes de momentos de curtição nas Ilhas Maldivas, no Oceano Índico.

Splash selecionou os registros que fizeram os fãs, literalmente, perder o rumo. Confira:

"Diretamente do paraíso"

Aproveitando o dia ensolarado, Paolla colocou o biquíni para jogo e decidiu andar de bicicleta ao lado de Diogo Nogueira. Os fãs da atriz a exaltaram usando termos como "linda", "maravilhosa" e "perfeição".

A filmagem também veio acompanhada de fotos da rainha de bateria da Grande Rio aproveitado o dia para renovar o bronze.

"Que alegria poder viver isso tudo"

Paolla Oliveira "causou" nas redes sociais ao dividir fotos e vídeos de um dia de café da manhã à beira-mar com o cantor.

O clique de Diogo Nogueira a servindo, inclusive, rendeu brincadeiras entre os seguidores. Afinal, ele parecia que estava pedindo a artista em casamento.

Em entrevista recente a Splash, o cantor afirmou estar feliz morando com Paolla e descartou festa de casamento por não precisar mostrar nada para ninguém. "Nós já somos casados, não é? A gente mora junto. Acho que casamento, papel, a coisa da religião, de receber a bênção, a partir do momento em que a gente se juntou, se uniu e se amou profundamente e puramente, a gente já está sendo abençoado por Deus, já está sendo abençoado pelas energias e pelos orixás e por tudo aquilo que nos cerca e nos protege".

"Pé na areia em Maldivas"

Diogo Nogueira também tem arrancado suspiros de seus seguidores com os registros da viagem para Maldivas. Os comentários das fotos e vídeos do cantor à beira-mar com a artista são seguidos de elogios como "perfeição" e "gato".

Os solteiros entraram na onda e brincaram nas fotos com mensagens de "vidas solteiras importam".

"Por que faz isso com a gente?"

O cantor causou um verdadeiro alvoroço em seu perfil no Instagram com um nado "tubarão".

"Por que faz isso com a gente", brincou um fã. "Que tubarão", postou outro seguidor". "Minha mãe te segue. Calma aí", zombou um terceiro curtidor.

"Quero tudo junto"

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira receberam uma chuva de elogios dos curtidores com um registro romântico num fim de tarde ensolarado.

Com direito a beijos e abraços, o cantor postou os cliques com uma declaração de amor para a amada. "Quero tudo junto, lado a lado, seu eterno namorado", escreveu ele, que é um trecho da canção "À Moda Antiga".

"Meta de relacionamento", disse um fã. "Cumplicidade", escreveu outro curtidor. "Não dá com vocês! Exalam cumplicidade, amor e beleza!", exaltou um terceiro seguidor.