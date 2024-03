Fernanda diz que Wanessa deixou de ser planta: 'Ganhou muito meu respeito'

Fernanda confessou para Michel e Pitel hoje (29) que mudou sua opinião sobre Wanessa e Yasmin após a "discussão generalizada" no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

No Quarto Gnomo, Fernanda disse que se surpreendeu com algumas sisters ontem. A confeiteira disse que Giovanna finalmente apareceu no jogo, e Wanessa e Yasmin deixaram de ser "plantas".

"Wanessa não tava fazendo nada", disse ela, confessando que deu um "biscoito" para a cantora no Queridômetro de hoje, porque a sister "fez uma ceninha" quando Michel a chamou de "mimada".

"Hoje já acho que as duas fizeram pra caralh*. A Wanessa se surpreendeu, lutou, chorou", continuou. "Ganhou muito meu respeito".

Sobre Yasmin, Fernanda disse que a modelo "saiu da sombra de Wanessa".

A confeiteira ainda criticou a postura de Davi na discussão. "Davi, em vários momentos, é assustador. Ele ficou rindo [na briga com Wanessa]", comentou Fernanda. "Quem é ele pra pedir calma pra alguém […] Ele é desrespeitoso", respondeu Pitel.

