Fernanda analisa embate de Davi e Wanessa: 'Ela não faz nada por maldade'

Fernanda conversou com Bin Laden no Quarto Gnomo sobre o embate de Wanessa Camargo e Davi que aconteceu na quarta-feira (28) no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Wanessa e Davi se envolveram em uma discussão após a sister tretar com Alane. O motivo foram os hábitos de convivência.

Fernanda disse acreditar que a cantora foi pega de surpresa. "Ela não faz nada por maldade... a pessoa não tava nem preparada pra brigar, ela não veio pra isso, ela não sabe fazer e não faz isso no dia a dia dela".

A confeiteira pontuou acreditar que Wanessa tentou se aproximar de Davi. "Ela tentou, de várias formas positivas, se aproximar dele".

Fernanda ainda analisou o baiano. "É muito difícil definir o Davi, sabe? Eu tenho muito cuidado para pensar nele. Acho que na grande maioria das situações, nem ele sabe o que tá fazendo. Ele veio com uma ideia na cabeça sobre o programa, de uma coisa que ele também nem assistia, nem sabe onde caiu".

"E descontruir uma ideia é muito difícil. Quando você vem com uma ideia formada na cabeça. E eu acho que na cabeça dele é uma grande luta, uma corrida, uma briga feia", finalizou.

