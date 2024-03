Entenda a história do músico que 'forçou' transição de gênero de colega para ficar com a noiva

A banda de hardcore de Nashville, Llorona, anunciou o desligamento do Diego, seu vocalista, após descobrir que ele tentou secretamente induzir uma transição de gênero em um dos membros, o baixista ‘sixx’, com o objetivo de sabotar seu noivado e ficar com sua noiva, Caroline.

De acordo com o Daily Mail, a revelação veio à tona por meio de uma série de postagens no Instagram da banda, agora excluído, onde acusaram Diego de manipular as bebidas de ‘sixx’ com estrogênio, um hormônio feminino.

Os membros da Llorona relataram que Diego confessou o ato durante uma bebedeira e, posteriormente, reafirmou sua confissão através de mensagens de texto. "Ele tem tentado forçar uma transição nele nos últimos 5 meses, na esperança de que isso lhe daria a oportunidade de ‘entrar em cena’ uma vez que ele parecesse mais forte e mais masculino em comparação," a banda explicou, destacando a lógica distorcida por trás das ações de Diego.

O baixista ‘sixx’, afetado diretamente pelo plano de Diego, compartilhou o impacto que essa experiência trouxe para sua vida. "Tive mudanças físicas por causa dos hormônios além de úlceras estomacais, perda de peso e fadiga muscular que não entrarei em detalhes, assim como mudanças mentais notáveis," ele disse. A situação forçou ‘sixx’ a acumular milhares de dólares em contas médicas, tentando desvendar as causas de seu súbito declínio de saúde.