Eduardo Costa faz tutorial de maquiagem e seguidores comentam sua aparência

Eduardo Costa, 45, usou suas redes sociais para contar os segredos de beleza que aprendeu.

O que aconteceu

O cantor foi filmado pela esposa, Mariana Polastreli, 34, fazendo um tutorial de maquiagem em uma penteadeira com ring light.

O sertanejo começa o vídeo passando o iluminador no nariz e depois, ele selou com o pó, tirando o excesso com um pincel, vindo com uma máscara incolor para as sobrancelhas e os cílios.

O vídeo viralizou nas redes sociais, mas não pelo tutorial, e sim, pela nova aparência do artista

Eduardo surgiu muito mais magro do que o comum; recentemente, ele contou que perdeu cerca de 20 kg: "Meu Deus, está muito diferente", disse um seguidor; "Gente, quem é ele?", indagou outra; "Secou mesmo", apontou mais uma.