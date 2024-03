Cris está grávida de Giovanni em 'Elas por Elas'?

No capítulo de sexta (01), da novela das 6 "Elas por Elas" (Globo), Cris (Valentina Herszage) inventa para Giovanni (Filipe Bragança) uma falsa gravidez.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Cris não está grávida de verdade. Porém, após descobrir que Ísis (Rayssa Bratillieri) está realmente esperando um filho de seu namorado, ela decide mentir para não perder o amado.

Giovanni já está pensando em deixar Cris para voltar para a ex-namorada. "Você acha que ainda dá tempo?", questiona ele para o avô sobre reatar com a filha de Adriana (Thalita Carauta). "Claro que dá! Procure a Ísis, vocês se amam!", responde Sérgio (Marcos Caruso).

Depois do papo com o ricaço, Giovanni decide terminar tudo com Cris. "Mas antes eu tenho que conversar com a Cris", diz ele.

O moço não contava que a filha de Lara (Deborah Secco) seria mais rápida em não deixar isso acontecer. "Oi, meu amor... Que bom que você chegou. A gente precisa conversar", afirma Cris. "Precisa mesmo", responde Gio.

Com um falso teste de gravidez nas mãos, ela anuncia a mentira para o filho de Jonas (Mateus Solano). "Eu tô grávida, eu tô esperando um filho seu", mente.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.