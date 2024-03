Yasmin alfineta Alane no Raio-X após treta: 'Pessoa que menos tem moral'

Yasmin detonou Alane no Raio-X desta quinta-feira (29). As sister discutiram aos berros por causa de estalecadas no BBB 24 (Globo) na quarta-feira (28).

O que aconteceu

Yasmin defendeu que foi punida por um erro da casa: "Ontem foi um dia bem caótico, comecei tomando 500 estalecadas, que é uma punição gravíssima, porque não deu tempo de fazer aqui o Raio-X. Não sei o que aconteceu, se alguém atrasou, se ficou aqui dentro tempo demais, mas acabou que tomei a punição pela casa inteira".

A modelo contou sua estratégia de jogo: "Como a gente já está na beira do Tá com Nada, porque tem ali a primeira fileira das pessoas que cometem mais infrações e que tomam mais estalecadas, e o próximo Líder provavelmente vai entrar no Tá com Nada, eu quis logo antecipar isso, para que o próximo Líder tenha uma liderança com comida. Comecei a tomar estalecada propositalmente para que a gente virasse, porque a Bia tinha praticamente terminado a liderança dela".

Ela aproveitou para alfinetar Alane e sua postura: "Foi um caos porque a casa inteira estava 'ok' com isso, menos a Alane... na verdade, Alane foi quem mais teve problema com isso e aí gerou o maior problema, sendo que ela é a pessoa que menos tem moral para falar qualquer coisa".

Em seu Raio-X, Alane também contou sobre o embate: "Ela tem uma teoria que seria melhor assim e eu não concordo. Ela distorceu o que eu disse, disse que foi prepotente a forma como falei e eu tenho certeza de que não agi de forma prepotente porque não faz parte da minha personalidade. Por um vacilo meu, vi muita gente aqui embaixo gritando e vim tomar satisfação. Não gostei da forma como as coisas aconteceram e fiquei bem chateada".

