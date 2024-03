Pitel desabafa sobre brother no BBB 24: 'Chato e desrespeitoso'

Em conversa com Lucas Henrique durante a festa da Líder Bia no BBB 24 (Globo), Pitel desabafou sobre o jeito de Davi e afirmou que o brother é "desrespeitoso" com as pessoas da casa.

O que aconteceu

No papo, Pitel disse que não quer fazer julgamentos para além do jogo — mas pontuou que sua exceção são as pessoas chatas da casa.

A alagoana justificou seu ponto de vista: "Não quero falar de você como pessoa, quero falar como jogador. Porque quando passar daquela porta, seu jogo não vai mais me interessar. Quero que isso zere, não quero que leve para o coração."

Ela, então, mencionou Davi como um exemplo de pessoa que acha "chata": "Fora a parte das pessoas que eu acho chata, porque ser chata é pontual. Davi é chato, cansativo, desrespeitoso. E, para mim, isso passa do jogo."

