Boninho confirma ele e Tadeu Schmidt por mais 3 anos no BBB

Boninho confirmou a presença de Tadeu Schmidt até 2027 no BBB (Globo).

O que aconteceu

O anúncio foi dado na tarde de quinta (27), em uma foto com parte do time do reality global. Incluindo Tadeu e Dourado, diretor da atração.

"Um brinde à harmonia da casa", brincou Boninho ao contar que o time estará junto por mais 3 edições.

Isso mesmo! Rumo ao BBB 27. E quem sabe 28, 29, quero bater os 30. Boninho

Tadeu estreou no BBB na 22ª edição. Antes dele, Tiago Leifert apresentou o programa de 2017 a 2021, sucedendo Pedro Bial.

