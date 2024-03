Após reatar namoro com Luan Santana, Jade Magalhães se declara: 'Te amo'

Jade Magalhães publicou um texto em suas redes sociais após reatar a relação com Luan Santana. O cantor também se declarou para a namorada.

O que aconteceu

A empresária falou dos momentos que viveu sem o cantor. "Eu sempre acreditei no amor. E por acreditar, estou aqui, aqui estamos. No silêncio aprendi. Muitas coisas vivi, evoluí... E de repente, ouvi a música voltar a tocar. Como não me deixar levar por ela?"

Jade Magalhães também refletiu sobre a volta do casal. "Me permiti te dar a mão e voltamos a dançar, como um pause e replay. Meu coração é e sempre será amor. Que Deus nos conceda sabedoria e proteção. Te amo, Luan!"

Luan Santana e Jade Magalhães ficaram juntos por 13 anos e terminaram o noivado em outubro de 2020. Ao longo desses anos, o cantor assumiu relação com Franciny Ehlke, ficou noivo de Izabela Cunha e foi visto com Ana Cecília Maia.