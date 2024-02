Sabrina Sato aposta em biquíni inusitado em viagem com Nicolas Prattes

Sabrina Sato, 43, apostou em biquíni inusitado em viagem com Nicolas Prattes, 26. A apresentador e o ator curtem dias de descanso juntos após o Carnaval.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, a apresentadora apareceu com um biquíni de crochê. Mas o que chamou atenção foi um detalhe em roxo no centro da peça de praia. Além disso, ela ainda completou o visual com um bucket jeans da marca Loewe.

Sabrina Sato posa com biquíni de crochê com um círculo na peça Imagem: Reprodução/Instagram

Nesta terça-feira, o ator usou suas redes sociais para compartilhar registros inéditos da viagem com a apresentadora. "Quem sabe", legendou ele na publicação com um emoji de coração. Sabrina aparece de costas em uma das fotos e se declarou ao novo affair. "Lindo", escreveu, com emojis de carinha apaixonada.

Os dois curtem o mesmo local paradisíaco juntos. A apresentadora e o ator postaram o mesmo cenário nas redes sociais. Sato usou os stories de seu perfil no Instagram para publicar um macaquinho em um cenário paradisíaco. Pouco tempo depois, o ator publicou a mesma cena.

Segundo o colunista de Splash Lucas Pasin, fontes ouvidas afirmam que tudo começou com um romance despretensioso, mas tem ganhado a possibilidade de se tornar um namoro.