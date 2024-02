Eliminado, Rodriguinho reage à conversa no Quarto do Líder sobre Yasmin

No Bate-Papo BBB (Globoplay), Rodriguinho reviu a cena no Quarto do Líder em que comentou do corpo de Yasmin e reagiu. Ele foi o décimo eliminado.

O que aconteceu

O VT foi exibido pelos apresentadores. Enquanto assistia, Rodriguinho se manteve calado.

"Eu lembro desse papo. Agora lembrei. Eu não lembrava. O dia que o Pizane falou sobre esse assunto, ele disse que queria conversar sobre coisas que foram faladas, mas não quis falar na frente nas meninas", comentou.

Ali, quando falaram isso, do que eu achava da Yasmin. Eu não senti, não sei como viram, mas não foi para desvalorizar ela, jamais. Rodriguinho

"Minha intenção foi dizer que eles estavam falando de beleza baseado no que viram da Yasmin de fora, nas redes. Yasmin não é mais uma menininha. Não sei qual a referência que ele estava tendo. O que eu quis dizer foi para ele parar com o assunto. Eu queria parar com o assunto", pontuou.

"Eu não lembrava, mesmo", disse.

O que foi dito pelos brothers:

No Quarto do Líder, Nizam perguntou aos brothers sobre a aparência de Yasmin. Para o executivo de contas, a modelo "tem um rosto bonito, mas um corpo estranho".

Questionado, Vinicius se esquivou e disse não gostar de loiras. Entre as mulheres da casa, o atleta paralímpico afirmou que se sentia atraído por Giovanna, Alane e Isabelle.

Rodriguinho disse que Yasmin "já foi melhor". O pagodeiro elogiou a beleza da modelo, mas afirmou que ela "largou a mão" ao entrar no BBB 24.

