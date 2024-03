'Renascer' 29/02 a 09/03: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Quinta-feira, 29 de fevereiro

Dona Patroa avisa a Egídio que devolveu a peça íntima de Joana que o marido furtou, e ameaça deixá-lo. Padre Santo e Pastor Lívio gostam da ideia de ter Lu como professora na escola rural. João Pedro desiste de ir embora e pede permissão a José Inocêncio para voltar a morar em casa. Tião Galinha se decepciona ao ver as terras que o patrão lhe cedeu. Morena acolhe Lu em sua casa, a pedido de José Inocêncio. Pastor Lívio fica sem ação quando Ritinha lhe diz que ele é muito bonito para ser pastor. Damião fica intrigado quando Zinha avisa que tem mais gente interessada em Ritinha. Dona Patroa usa o vestido de Joana para agradar Egídio. Tião Galinha deixa Joana apavorada, ao contar a história que ouviu de Egídio sobre como José Inocêncio enriqueceu.

Sexta-feira, 01 de março

Joana se assusta com a obsessão de Tião pelo diabinho da garrafa de José Inocêncio. Buba avisa a Venâncio que manterá Teca em casa até a criança nascer. Pitoco diz a Neno que eles precisam encontrar Teca. Lu reflete sobre a relação de João Pedro com o pai. Zinha não gosta de ter que dividir o quarto com a professora Lu. Ritinha confidencia a Morena que está apaixonada por Damião. José Inocêncio conhece Damião. Eriberto abre o jogo com Venâncio e conta que está interessado em Eliana. Buba estranha quando Teca lhe diz que acha que conhece José Inocêncio, ao olhar para o quadro na parede. Norberto alerta José Inocêncio para o perigo de andar sozinho a cavalo pela região. Mariana convida Damião para entrar em casa, o que faz com que Inácia pressinta que a jovem pode estar envolvida em uma tocaia contra o patrão.

Sábado, 02 de março

José Inocêncio não se abala com o jeito servil de Damião e desconfia que o empregado seja um matador. Joana conta a Pastor Lívio que Tião está querendo vender a alma para o diabo. Damião toma uma bebida servida por Inácia e acaba revelando seu plano de tirar a vida de José Inocêncio. Mariana sente a desconfiança de Inácia sobre ela. Damião pede ajuda a Ritinha para mudar seu destino. José Inocêncio conta a Chico sobre a confissão de Damião, e pede ao marido de Inácia que não faça nada contra o homem. João Pedro pede perdão ao pai por ter contratado Damião. João Pedro flagra Mariana com uma arma na mão, e a imobiliza.

Segunda-feira, 04 de março

José Inocêncio interrompe o confronto entre Damião e João Pedro. Damião afirma a José Inocêncio que ninguém o impedirá de se casar com Ritinha. Inácia avisa a Ritinha que Damião não a ama. José Inocêncio pede a Damião que lhe dê um tempo para resolver a situação de Ritinha. Egídio conversa com o intermediário que contatou Damião para atentar contra José Inocêncio. Buba desaconselha Venâncio a dar dinheiro para Zé Bento. Eliana despreza Eriberto. José Inocêncio sugere a Inácia que deixe Ritinha se casar com Damião.

Terça-feira, 05 de março

Inácia questiona José Inocêncio sobre o mandante da morte do patrão, encomendada a Damião. Venâncio aceita a ajuda de Eriberto para descobrir o paradeiro de Du, sem que Buba saiba. Joana descobre que Egídio é quem rouba suas roupas do varal. José Inocêncio avisa a Damião que Inácia e Chico não aceitam o casamento, e que ele não concorda que o funcionário leve Ritinha embora da fazenda. Damião promete ser fiel a José Inocêncio. Lu e João Pedro ficam cada vez mais amigos e Zinha sente ciúmes. Eriberto se assusta com a promessa de vingança de Eliana contra Venâncio. Norberto fala sobre José Inocêncio para Tião.

Quarta-feira, 06 de março

Tião procura por José Inocêncio e conta sobre o desejo de ter um diabinho assim como o fazendeiro, para abrir seus caminhos. Joana avisa a Dona Patroa que Egídio furta suas roupas do varal, e descobre que a mulher do fazendeiro veste as peças a pedido do marido. José Inocêncio dá a receita para Tião criar seu próprio diabinho. Damião aceita a proposta de Chico e revela o nome da pessoa que o contratou para matar José Inocêncio, em troca de se casar com Ritinha. Mariana repreende José Inocêncio por ter mentido para Tião. Lu sente pena de João Pedro. Inácia pede demissão para José Inocêncio.

Quinta-feira, 07 de março

José Inocêncio manda Inácia dormir no quarto que era de seus filhos, e avisa a Mariana que a mãe de Ritinha irá morar com eles. Mariana liga para Bento e Venâncio e os avisa que José Inocêncio quer que eles voltem à fazenda. Joana não aprova a ideia de Tião criar um diabinho. Padre Santo celebra o casamento de Ritinha e Damião, sem a presença de Inácia. Inácia conta para Mariana o sonho que teve com José Inocêncio. No leito de morte de Chico, Damião promete não deixar ninguém matar José Inocêncio. José Inocêncio repreende Zé Bento. Tião consegue a ave com as características que buscava. José Inocêncio pergunta a Venâncio por que Buba não viajou para a fazenda.

Sexta-feira, 08 de março

Buba garante a Teca que dará todo apoio para ela e a criança. Bento acusa Mariana de querer se vingar de sua família. Buba conta a Teca que é uma mulher trans. Deocleciano insinua que Zinha está com ciúmes de João Pedro. Venâncio avisa a Bento que não o deixará enganar João Pedro. Egídio não entende por que Tião teima em ficar com uma galinha preta debaixo do braço, sem saber que faz parte da história que José Inocêncio inventou para o marido de Joana possuir um diabinho. Venâncio comunica ao pai que ele e Buba terão um filho, e José Inocêncio comemora.

Sábado, 09 de março

Venâncio diz ao pai que Buba não quer que ninguém saiba sobre o suposto filho que está esperando. Joana não aceita dormir no mesmo quarto que está a galinha de Tião. Bento pede a João Pedro para cuidar das suas terras e das de Venâncio. Venâncio decide assumir o filho de Teca com Buba. Kika conta a Eliana que Buba está grávida. Buba repreende Venâncio por fazer José Inocêncio pensar que ela está grávida. Ritinha conta a Morena que Damião sumiu, e pergunta se ela acha que o marido possa fazer algum mal contra José Inocêncio. Joana recusa o convite de Egídio para se mudar com os filhos para a casa do patrão. Teca reflete sobre até quando Venâncio esconderá de José Inocêncio a verdade sobre Buba.