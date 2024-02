'Não é nada agradável': Thor Batista rebate críticas à aparência

Thor Batista, 32, voltou aos holofotes nos últimos dias após ser alvo de críticas e "comentários maldosos" sobre a própria aparência. O empresário, inclusive, decidiu tomar algumas medidas legais em resposta aos ataques.

O filho mais velho de Eike Batista e Luma de Oliveira conversou com Splash e contou como as críticas têm afetado o próprio dia a dia. "Não é nada agradável. Durante o período no qual estava focado na academia, de 2008 até 2022, poucos foram os momentos nos quais a aparência era uma prioridade."

Gosto de ter muita força e não abro mão de comer doces todos os dias. Essa mentalidade não resulta num físico e aparência excelentes não. Em alguns momentos eu fazia dieta bem regrada e, aí, isso passava por cima da minha tendência natural de reter líquidos, por exemplo. Aí, sim, ficava mais bonito mesmo. Em um momento cheguei a 4% de gordura, mas isso não é sustentável Thor Batista

Empresário afirma que não vale a pena se submeter a procedimentos estéticos e cita o Rei Charles III como exemplo de resistência. "Não compensa passar por cima da natureza e deixar o rosto e corpo totalmente artificiais com diferentes procedimentos. Não compensa ter os dentes na tonalidade 'branco cheguei'. Não compensa se entupir de hormônios e treinar excessivamente [...] Gosto do tradicional. Você vê o Rei Charles, príncipe William, colocando implante capilar e 'dentes de Instagram'? Não."

'Acham que eu sempre tive a vida ganha'

Thor Batista, filho de Eike Batista Imagem: Marcos Arcoverde/Estadão Conteúdo/AE

Thor revela que enfrentou as consequências de uma série de "erros e exageros" cometidos por ex-agentes e, por isso, foi submetido a muito estresse. "Minha vida, profissional e pessoal, foi tremendamente prejudicada. Que fique bem claro: estou me referindo a agentes que não são meus familiares."

Ele destaca que a carreira profissional teria sido prejudicada logo no início, quando a própria imagem ainda estava sendo construída, e que fatores como genética e a pandemia de Covid também contribuíram para a mudança na aparência.

As pessoas acham que eu sempre tive a vida ganha. A verdade é que eu tive sim, mas só até um certo momento. A partir de um momento, muitas coisas foram tiradas de mim, me envolveram em situações com as quais eu não possuo e nunca possuí qualquer relação. Isso tudo num momento crítico da vida de um jovem, que é o momento no qual a carreira profissional começa a caminhar. E, no meu caso, momento no qual comecei a construir minha carreira solo distante do meu pai.

Paternidade

Thor Batista e Lunara Campos após nascimento do filho Imagem: Reprodução Instagram

O primeiro filho do empresário, que recebeu o nome do pai, nasceu há pouco mais de um mês. Ele é fruto do relacionamento de Thor com a modelo Lunara Campos. O casal está junto desde 2014.

"É um presente divino. Está tendo um gostinho especial para Lunara e para mim, pois nós esperamos muito este momento. As situações mencionadas acima fizeram com que nós tivéssemos que postergar este momento mágico", contou o filho de Luma de Oliveira.