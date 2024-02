Você muda a temperatura com o chuveiro elétrico ligado? Entenda os riscos

De todas as engenharias de aparelhos de uso doméstico, talvez uma das mais simples seja a do chuveiro elétrico. Uma resistência, plugada na tomada, que esquenta e passa o calor para a água. A aparente facilidade em entender a dinâmica dos chuveiros elétricos —e até de instalar— abre também margem para muitos usos indevidos, que podem danificar o equipamento, consumir muita energia elétrica e até mesmo causar acidentes fatais.

Isso acontece porque o chuveiro elétrico é um dos equipamentos com maior passagem de corrente elétrica em uma residência. Sua ligação deve ocorrer sem espaço para falhas, de preferência por um eletricista.

Quem tem chuveiros elétricos deve fechar o registro antes de trocar a temperatura. Já os donos de chuveiro eletrônico podem ajustar a água durante o banho.

O erro mais comum na hora de instalar os chuveiros elétricos é esquecer de fazer o aterramento do fio (mais conhecido como fio terra) e fazer a conexão errada dos terminais. O cabo que alimenta a energia do chuveiro também precisa ser da mesma potência do circuito elétrico — informação especificada pelo fabricante.

Ligar os aquecedores de água diretamente na tomada é uma prática comum, mas proibida pela Norma Técnica Brasileira (NBR) 5410, texto que estabelece as condições necessárias para as instalações elétricas de baixa tensão.

Os chuveiros elétricos devem ser ligados de forma direta no circuito elétrico da residência, já que neste ponto de ligação há uma grande passagem de corrente elétrica. E as tomadas comuns não são feitas para aguentar passagem com alta potência elétrica, o que pode causar um aquecimento neste local. Já existem conectores específicos para essa ligação.

Dicas para utilizar chuveiros de forma correta:

Evite usar o chuveiro elétrico quando muitos equipamentos estiverem ligados em sua casa. Ele consome muita energia e pode haver uma sobrecarga na rede, principalmente se tiverem circuitos compartilhados.

Não mude a temperatura da água com o chuveiro aberto. Quando se muda a chave (de temperatura) com a água passando, pode gerar um arco elétrico maior que a capacidade que ele tem de isolamento, gerando risco de choque. Sempre que precisar trocar a temperatura do chuveiro, o certo é fechar o registro, girar o botão e só então voltar a ligar.

No caso dos modelos eletrônicos, a mudança de temperatura pode ser realizada sem desligar o chuveiro.

Durante o banho, use chinelos para diminuir o contato com a superfície do chão e evitar choques.

Caso você sinta uma espécie de formigamento ao tocar em qualquer parte do chuveiro, é sinal que há passagem de corrente elétrica. Esse é o maior sinal da necessidade de troca da peça.

Não se deve reaproveitar resistência queimada.

Antes de instalar um chuveiro, verifique se o disjuntor e a corrente elétrica estão adequados para a potência do equipamento.

Utilize dispositivos elétricos de segurança contra choques elétricos.

Procure limitar o tempo de uso da água quente.

De preferência, chame um eletricista para instalar seu chuveiro elétrico de acordo com as normas de segurança.

Fonte: Hilson Vilar, professor do curso de Eletrônica do IFPE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco); e Jeydson Lopes, professor do curso de Engenharia Elétrica da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco)

*Com matéria publicada em 27/12/2021