Morre cantora americana que fez música para filho não ficar desamparado

Cat Janice morreu hoje aos 31 anos, vítima de câncer. A cantora que viralizou ao fazer música para não deixar o filho, Loren, 7, sem dinheiro, teve o falecimento anunciado nas redes sociais.

O que aconteceu

A americana, que viralizou no TikTok ao criar um plano para não deixar o filho desamparado, estava na luta contra um câncer: "Esta manhã, na casa da sua infância e rodeada pela sua amorosa família, Catherine entrou pacificamente na luz e no amor do seu criador celestial"

Agradecimento: "Somos eternamente gratos pela demonstração de amor que Catherine e nossa família receberam nos últimos meses. Cat viu sua música chegar a lugares que ela nunca esperava e descansa na paz de saber que continuará a sustentar seu filho através de sua canção. Isto não teria sido possível sem todos vocês."

Após dois anos do primeiro diagnóstico de câncer, Cat pediu para que seus seguidores viralizassem a música que ela compôs para o filho. A cantora registrou essa e todas as suas outras canções para não deixá-lo desemparado caso algo acontecesse com ela

Pedido: "Todo mundo sabe que estou lutando contra o câncer há algum tempo e queria lançar essa música e simplesmente transmiti-la. Espero que gostem. Minha última alegria seria se vocês salvassem minha música e reproduzissem ela, porque todos os lucros vão direto para meu filho de sete anos que estou deixando para trás"

Os fãs da cantora atenderam ao pedido e a canção foi tocada frequentemente no TikTok Billboard Top 50.