Marina Ruy Barbosa aparece com maiô recortado em série internacional

Marina Ruy Barbosa, 28, apareceu usando um maiô recortado em fotos de divulgação do "Rio Connection" (Globoplay).

O que aconteceu

A atriz divulgou imagens suas atuando na nova série. Entre as fotos, Marina aparece usando um maiô recortado, combinado com um grande chapéu e óculos escuros.

Ela ainda divulgou outros momentos caracterizada como a cantora Ana Alves, sua personagem em "Rio Connection". Marina aparece com looks glamourosos compostos por vestidos longos e muito brilho enquanto aparece no palco.

A artista comentou o desafio de atuar em inglês. "Realmente interpretar em outra língua também dá um friozinho a mais e fiquei curiosa para ver o resultado", disse, em entrevista a Quem.

O primeiro episódio será exibido na sessão Cine BBB, na TV Globo, na noite desta quarta-feira (28).