Kleber Bambam e Diego Alemão protagonizam briga no programa de João Silva

Kleber Bambam, 46, e Diego Alemão, 43, tiveram um desentendimento durante a gravação do programa de João Silva, 19, o filho de Faustão, 73.

O que aconteceu

Kleber Bambam, que perdeu uma luta para Popó Freitas no sábado, 24, foi provocado por Alemão, campeão do BBB 7 (Globo), segundo informações do colunista Gabriel Perline, do IG. Diego Alemão teria inclusive empurrado o colega, que teria se irritado a ponto de quebrar equipamentos da Band.

Os dois ex-BBBs já se estranham há anos, mas durante esse último encontro Kleber teria deixado o palco aos berros em direção ao switcher, local onde ficam os diretores e parte da equipe, quebrando alguns equipamentos e pego cartões de memória onde a briga estaria registrada, levando consigo os arquivos

Jeffrey Chiquini, advogado de Alemão, confirmou a briga ao colunista e apontou que seu cliente deseja resolver as desavenças com Bambam no ringue. A equipe de Bambam se comprometeu a devolver os cartões de memória à emissora.