Justin Timberlake dá indícios de que 'N Sync participará de sua nova música

Justin Timberlake, 43, praticamente confirmou que a 'N Sync estará em seu novo álbum, "Everything I Thought It Was", em participação na música "Paradise".

O que aconteceu

O cantor deve se juntar novamente a JC Chasez , Lance Bass, Chris Kirkpatrick e Joey Fatone na faixa do novo projeto.

O artista deu os indícios da colaboração ao responder um fã no TikTok que dizia: "Pisque duas vezes se 'N Sync estiver em uma música chamada 'Paradise'".

Timberlake compartilhou um vídeo de resposta que o mostrava tirando um par de óculos escuros e piscando duas vezes.

Justin já havia divulgado novas músicas de 'N Sync durante uma aparição no The Kelly Clarkson Show, em janeiro: "Estivemos em estúdio, então pode haver algo no futuro também", disse ele a Clarkson