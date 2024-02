Filha de Rodriguinho, Aretha Cacheada exibe resultado de rinomodelação

Aretha Cacheada, 18, filha do cantor Rodriguinho, 46, passou por uma rinomodelação e mostrou o resultado do procedimento.

O que aconteceu

Aretha mostrou a seus seguidores o resultado da rinomodelação que fez. "Olha que lindo", afirmou ela, ainda com curativos no nariz: "Vou ter que fica com isso por uns quatro dias".

Aretha, que completará 19 anos em março, é uma dos seis filhos de Rodriguinho, que foi eliminado do BBB 24 (Globo), na noite de ontem. Ela é fruto do relacionamento do pagodeiro com Nanah Damasceno, com quem mora, em São Paulo.

A jovem chamou a atenção dos internautas nas últimas semanas ao posar de biquíni na praia. Além de influenciadora, ela também é modelo e quer se tornar atriz. Aretha até já faz curso de teatro em São Paulo.