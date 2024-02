'Saber que tenho alguns ciclos pela frente, dói muito', diz Fabiana Justus

Fabiana Justus, 37, está em casa com a família após receber alta do hospital no último domingo, 25.

O que aconteceu

Fabiana falou sobre o medo que sentiu na primeira etapa do tratamento e que sabe que ainda há muitas coisas por vir: "É um mix de sentimentos muito surreal. Estar aqui com eles é uma felicidade sem fim! Mas, saber que tenho mais alguns ciclos pela frente, dói muito. E aí que preciso treinar minha mente em viver o hoje sem pensar nos próximos passos. Mas não é fácil", afirmou ao publicar uma foto da câmera do quarto de seu filho, Luigi, de 6 meses, de seu casamento com Bruno Levi D'Ancona

A influenciadora disse que chorou e que isso faz parte do processo. "Hoje, não contive as lágrimas colocando meu neném para dormir. Faz parte do processo chorar, colocar as emoções para fora. E tudo é por eles! Eles são a minha força e irão me guiar até a minha cura".

Fabiana passou 34 dias internada, em tratamento contra a leucemia Mieloide Aguda, a qual recebeu o diagnóstico no fim de janeiro.