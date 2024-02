Egídio coloca o rabo entre as pernas após segredo pesado de Tião vir à tona

No capítulo de "Renascer" desta quarta-feira (28), José Inocêncio encontra-se inconformado diante da decisão de João Pedro, enquanto Venâncio solicita a Teca que permaneça na residência da Buba.

Morena revela a Mariana que a jovem é o ponto central do desentendimento entre João Pedro e José Inocêncio. Em um confronto com José Inocêncio, Mariana assegura que não nutre sentimentos suficientes por João Pedro para trair seu marido.

Damião recorda da incumbência que lhe foi confiada. A revelação de Tião Galinha sobre ter eliminado dois homens que se aproximaram de Joana deixa Egídio assustado. Tião começa a desconfiar da forma como Egídio o trata após receber alerta de Joana.

Sobre a novela

Na trama sucedendo "Terra e Paixão", "Renascer" é concebida por Bruno Luperi e tem como cenário a zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia, onde José Inocêncio, interpretado por Humberto Carrão, enfrenta um profundo rancor em relação a seu herdeiro João Pedro, vivido por Juan Paiva. A trama complica-se ainda mais quando este se casa com Mariana, ex-namorada de João Pedro, que optou pelo pai em vez do filho após a perda da esposa no parto do filho mais novo.