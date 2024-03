Dieguinho: Bate-Papo BBB se transformou em live de recepção para eliminados

Thaís Fersoza, 39, foi às redes sociais rebater as críticas que recebeu por conta da postura amena com Rodriguinho, 46, no Bate-Papo BBB. Ela deixou claro que "cada programa tem uma linha editorial a seguir" e que o roteiro estabelece uma abordagem diferente para cada convidado.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, pensa que faz sentido o melindre da Globo diante de nomes eliminados do Camarote após o cancelamento que tanto prejuízo gerou a Karol Conká, 38. "Existe uma diferença entre a postura que a Globo adotou com a Karol Conká e a postura que a Thaís adotou com os convidados seguintes, porque na época [de Karol] ninguém imaginava o que poderia acontecer."

Ele lamenta, porém, que esse recálculo de rota tenha comprometido a própria qualidade do Bate-Papo BBB. "O Maycon foi macetado, o Nizam também, e aí decidiram mudar a linha editorial [da atração]. Na semana seguinte, já virou uma porcaria. Foi quando tivemos a perda de relevância que o quadro tinha."

Para Dieguinho, o espaço para sabatina dos eliminados do Big Brother hoje não é nem sombra do que já foi. "Agora, o Bate-Papo BBB é mais uma live de recepção, com os melhores momentos da pessoa lá dentro. A do Rodriguinho foi isso. Quem assistiu à live do eliminado sem nunca ter assistido ao BBB acha que a participação dele [no reality] foi brilhante."

Casa de Vidro, ou repescagem, seria boa opção para o BBB 24, opina Chico

O perfil PopTime divulgou, nas redes sociais, a existência de uma suposta Casa de Vidro em um shopping no Rio de Janeiro. Foi o que bastou para que a internet começasse a especular sobre a inclusão da dinâmica ou de uma repescagem no BBB 24 (Globo).

O colunista Chico Barney afirmou, no Central Splash, que seria a favor da volta de ex-participantes à atual temporada do reality. "Eu gostaria de uma repescagem, sim. Gosto de balbúrdia, gosto de uma 'Casa do Reencontro', como chamaram no ano passado. Seria legal rever a galera que foi eliminada, principalmente nesta temporada, que já teve 10 pessoas [eliminadas]."

