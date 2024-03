Davi e Wanessa protagonizam discussão no BBB 24: 'Você é um moleque'

Após Wanessa tretar com Alane em uma discussão com Yasmin, a cantora se envolveu em uma nova treta com Davi no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Wanessa ainda discutia com Alane, quando comentou problemas de convivência no geral da casa e citou Davi.

Wanessa: "Tô falando de casa, dia a dia! Acha que a casa é sua. É o dia inteiro".

Davi disse que não gritava na casa e a cantora disse se incomodar com a "cantoria" dele, entre outros pontos.

Wanessa: "Eu não dou conta. Cheguei no meu limite. Aguentei 50 dias, não aguento mais".

Os dois emendaram uma discussão.

Wanessa: "Eu tentei aguentar. A pessoa não tem noção que vive em coletividade".

Davi: "Não tem motivos para votar. Confessionário, botão...".

Wanessa pontuou que tinha 41 anos e muita luta. "Tenho muitos motivos para votar em você e te aponto todos, com coerência. Não vou apertar botão. Você não conhece minha história. Você é um moleque! Você é um moleque de 20 anos, um moleque!"

Davi: "Confessionário, botão ali... Ganhe a prova do líder e me bote no Paredão".

Davi ainda a alfinetou. "Você é tão falsa que quando eu voltei do Paredão você veio aqui ficar me abraçando."

Os dois já haviam se estranhado durante a discussão de Wanessa com Alane e Yasmin, quando Davi pediu calma à cantora.

Após a treta, Wanessa chorou e foi amparada por Fernanda e Yasmin.

Wanessa chama Davi de "Moleque" e a discussão entre os dois continua. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/Fh28trsV4F -- Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2024

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Rodriguinho no décimo Paredão? Resultado parcial Total de 5160 votos 1,53% Amizade somente com Pitel e Fernanda 2,23% Ser como 'decoração' do quarto Gnomo 27,89% Guerra declarada contra Davi 50,78% Diversas falas polêmicas 14,13% Pedir para sair a todo custo 3,45% Falas gordofóbicas Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 5160 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash