Com o nariz machucado, Maraisa curte dia de sol com biquíni de flor

Maraisa, 36, usou suas redes sociais na tarde de hoje, para mostrar que curtiu o dia ensolarado na piscina.

O que aconteceu

A cantora elegeu o biquíni do momento, de flor, para se refrescar na piscina da mansão em que vive com a irmã gêmea, Maiara, em Mairinque, no interior de São Paulo

A sertaneja usou o modelo hotpants cor-de-rosa com recortes na lateral, que tinha a parte de cima em formato flor com miolo amarelo: "Coloquei meu biquininho e estou aqui curtindo"

Maraisa, que segue com o nariz machucado após se acidentar na piscina, falou sobre morar no interior de SP e sobre o carinho que ela e Maiara tem por uma funcionária: "A gente mora aqui também para poder fazer as logísticas [de shows] e toda vez que a gente vai para Goiânia fica de coração partido porque temos um anjo aqui, a Bel".