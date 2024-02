Por onde anda Armandinho, dono de hits do reggae como 'Desenho de Deus'?

O gaúcho Armandinho fez sucesso nos anos 2000 com sua pegada reggae em músicas como "Folha de Bananeira", "Outra Vida", "Desenho de Deus" e "Ursinho de Dormir".

Em entrevista a Splash nos bastidores do Planeta Atlântida, o músico falou do cenário atual do gênero, política e de seus próximos projetos. Saiba por onde anda Armandinho:

Armandinho acredita que o reggae "não morre nunca", apesar da queda no sucesso comercial do gênero. "O reggae nas rádios FM vai e volta, mas o movimento é muito sério. É um movimento afro e muito respeitado. Esse não morre nunca. O reggae raiz tá sempre vivo, sempre forte. O reggae pop é que às vezes vai e vem pras FMs, isso depende de geração pra geração".

O músico avalia que Lula está "voando" em seu primeiro ano de governo após apoiá-lo nas últimas eleições. "Acho que um ano é muito pouco para pegar o Brasil do jeito que ele pegou. Agora de uma coisa tu pode ter certeza. Hoje, quando eu desço do avião no Brasil depois de ir lá para fora, me dá um alívio de saber que é o Lula presidente."

Dez anos depois de seu último álbum, ele pretende lançar em breve um disco reunindo inéditas e músicas de sucesso já divulgadas. "São músicas que estão soltas e não têm álbum. 'Eu Sou do Mar' não tem álbum, 'Qual Que É' não tem álbum, 'Mexicana', 'Amor Vem Cá', 'Minha Mina' também não têm álbum. Quero fazer juntar essas músicas todas e lançar em álbum porque elas merecem, são músicas que toco no meu repertório."

Armandinho lançou recentemente colaborações com artistas como Gabriel o Pensador, Planta e Raiz e Ana Gabriela. O músico também tem shows e festivais programados pelo Brasil nos próximos meses.