Além dos palcos e das telas: 7 vezes em que Bob Marley inspirou a moda

Estreou este mês nos cinemas "Bob Marley: One Love", filme da Paramount Pictures sobre o maior astro de reggae de todos os tempos. O jamaicano, que morreu em 1981, aos 36 anos, vítima de um câncer, ajudou a espalhar esse gênero musical pelo mundo.

Sucesso de público e crítica, seu legado, no entanto, extrapola a música e serve de inspiração além do cinema. Nas últimas décadas, o cantor já foi homenageado por estilistas e virou tema de coleções de roupas e linhas de acessórios.

De alta estação da Dior a lançamentos especiais de marcas brasileiras, o rei do reggae também é pop. Nossa selecionou sete vezes em que Bob Marley inspirou a moda. Veja a seguir em nossa linha do tempo.

2024: Homenagem no esporte

Imagem: Reprodução Adidas

Bob Marley era fanático por futebol e, a fim de homenagear sua paixão pelo esporte, a Adidas escolheu a data do seu aniversário, 06 de fevereiro, para lançar este ano, quando o cantor completaria 79 anos, a camisa da Federação Jamaicana de Futebol.

O lançamento integra a coleção "Originals Football" e, além da camisa tradicional da seleção, há também calça esportiva, camisa casual e jaqueta corta-vento. Os modelos podem ser encontrados no site da Adidas na seção dedicada a camisas das seleções.

2023: em parceria com a família

Imagem: Reprodução

Imagem: Reprodução

A marca carioca Redley anunciou, em dezembro do ano passado, uma coleção em homenagem a Bob Marley desenvolvida em parceria com a família do artista. A collab conta com mais de 30 itens entre tênis, camisas, camisetas, bermudas, macacão, meias, bucket hats e bonés.

As peças estão disponíveis no e-commerce da marca e trazem elementos que remetem ao reggae e ao movimento religioso rastafári, do qual Bob era adepto, como as cores amarelo, vermelho e verde. Mais: os tênis da coleção são feitos com lona de algodão reciclado.

2023: coleção de óculos

Imagem: Reprodução

Outra marca nacional que lançou em dezembro coleção inspirada no ícone do reggae foi a Chilli Beans. São 22 modelos exclusivos entre óculos de sol, óculos de grau e relógios, que buscam transmitir a filosofia de liberdade e positividade do artista.

Com detalhes em amarelo, vermelho e verde e o logotipo exclusivo do cantor, as peças podem ser encontradas no e-commerce e nas lojas da marca espalhadas pelo país.

2022: moda surfer

Imagem: Estrop/Getty Images

Em junho de 2022, durante a Semana de Moda de Milão, a Dsquared2 adicionou à proposta surfer da sua coleção de verão um verdadeiro tributo a Bob Marley. Isso porque a sua imagem e frases atribuídas a ele foram estampadas em camisetas, calças e bolsas.

Imagem: Estrop/Getty Images

Além disso, referências ao estilo do jamaicano apareceram em peças como suéter, jaqueta e camisas com detalhes nas cores do reggae (ou da bandeira jamaicana), malhas de tricô, sandálias de couro e gorros e toucas descontraídas.

2020: jeans usado por Marley

Imagem: Reprodução

Imagem: Reprodução

Em meio à pandemia, a marca de jeans americana Wrangler, bastante utilizada por Bob Marley em suas apresentações na década de 1970, lançou uma coleção-cápsula inspirada na vida e na trajetória musical do artista.

Com peças de edição limitada, estampas vibrantes e bordados estilizados, a coleção foi desenvolvida em forma de collab junto à família de Bob e incluía camisas, camisetas e jaquetas.

2015: coleção Tommy Hilfiger

Imagem: Antonio de Moraes Barros Filho/FilmMagic/Getty

Na sua coleção Primavera-Verão 2016, apresentada durante a Semana de Moda de Nova York em setembro de 2015, a Tommy Hilfiger propôs uma atmosfera caribenha bem solar com referências ao cantor jamaicano.

O resultado foi uma explosão de peças nas cores do reggae, desde tops a vestidos, calças, bucket hats e toucas. Destaque para o vestido tipo saída de praia misturando vermelho, amarelo, verde e preto, coordenado com biquíni e bucket no mesmo mood. Tudo em crochê.

2004: coleção Dior

Imagem: Reprodução

Nesse ano, sob comando do estilista britânico John Galliano, que atualmente está na direção criativa da Maison Margiela, a Dior lançou uma coleção de Primavera-Verão com Bob Marley como tema.

Estampas multicoloridas, retratos do cantor e símbolos ligados à crença rastafári como o Leão de Judah deram o tom das peças apresentadas pela grife, entre tops, vestidos, conjuntos, bolsas e até sandálias de tira com salto.