'A linha editorial mudou'; Fersoza explica mudanças no bate-papo do BBB 24

Thais Fersoza, apresentadora do Bate-papo com o Eliminado do BBB 24 (Globo) contou que na entrevista com Rodriguinho, ela e Ed Gama falaram "o que era possível no momento."

O que aconteceu

Segundo a apresentadora, eles teriam muitos assuntos para abordar com o pagodeiro: "Cada programa tem uma linha editorial a seguir. Falamos o que era possível no momento. O programa poderia ter durado cinco horas e ainda não seria suficiente. A gente segue nosso roteiro."

Linguagens diferentes: "Cada participante tem um foco diferente. Cada programa tem uma abordagem. No nosso, o participante acabou de sair, é uma linguagem. O Café da Manhã [do Mais Você] tem outra. Já deu tempo do participante encontrar a família, conversar um pouco."

Thais explicou que a atração sofre alterações durante toda a edição: "Do primeiro, que foi com o Maycon, até hoje, nosso programa mudou. A linha editorial mudou, a abordagem mudou, cada programa tem abordagem bem definida."

