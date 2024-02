Xamã exibe bumbum em 'Renascer': 'Que homem'

Na noite de terça (27), Damião (Xamã) apareceu sem roupa e mostrou o bumbum em cena de "Renascer".

O que aconteceu

O personagem tirou todas as vestimentas e pulou no rio. Ele foi visto nu por Ritinha (Mell Muzzillo), por quem está apaixonado. "Valei-me Deus o que qué isso, Damião?", questionou ela ao ver o pretendente pelado.

Em conversa com Splash, Xamã falou sobre as cenas sensuais de "Renascer": "[Fazemos as cenas mais quentes] sempre com profissionalismo e respeito. A gente tem uma equipe incrível ao nosso redor, dando todo suporte não só em cenas intensas assim, mas nas de emoção, em cenas que tenho que demonstrar muito de mim, tirar alguma coisa de lá de dentro. Esse turbilhão de emoções é um pouco de Damião. Sensualidade, solidão, um pouco de poesia".

Nas redes sociais, o bumbum do ator foi muito comentado. "Simplesmente a bunda do Xamã na minha televisão", escreveu uma fã da novela no X (antigo Twitter). "Que homem gostoso", elogiou outro.

A cena fez a novela ficar entre os assuntos mais comentados no X. "Simplesmente a bunda do Xamã em horário nobre!", afirmou outro telespectador.

Damião (Xamã) em 'Renascer' Imagem: Reprodução/Globo

SIMPLESMENTE A BUNDA DO XAMÃ EM HORÁRIO NOBRE!!!! #renascer pic.twitter.com/BJ5Bi0lJNH -- alice (@alicxss) February 28, 2024

XAMÃ COMPLETAMENTE PELADO AS 21:00 DA NOITE PRA TODA FAMÍLIA BRASILEIRA VER, ESSE É O TWEET #Renascer pic.twitter.com/qL2zPkIXM4 -- Le B (@Inverniando) February 28, 2024

"valha meu deus, que é isso damião?"

A REAÇÃO DA QUERIDA RITINHA VENDO O DAMIÃO SEM ROUPA ?#Renascer

pic.twitter.com/ugohvgtPdF -- mara. (@maratuitaa) February 28, 2024

Simplesmente a bunda do xamã na minha televisão #Renascerpic.twitter.com/kY39aR3NT6 -- filho da Buba (@filhodegusbela) February 28, 2024

ritinha: valha, meu deus, o que que é isso damião??????? pelo amor de deus homem, se vista antes que alguém lhe veja.

damião: achei que você tinha entendido que eu tenho medo de nada e nem de ninguém.



EU TÔ AMANDO MELL MUZZILLO E XAMÃ JUNTOS!!!!!! #renascer pic.twitter.com/pDddP1S8kj -- alice (@alicxss) February 28, 2024

se o Xamã me olha assim... eu tava de quatro antes dele pedir, QUE HOMEM GOSTOSO #Renascer pic.twitter.com/6HjPodK0Ly -- ? || she loves Juan (@slvzxm) February 28, 2024