Rodriguinho aconselha Bin no BBB 24: 'Para com essa brisa de cancelamento'

MC Bin Laden desabafou com Rodriguinho na manhã de hoje (27) e relembrou as acusações feitas por Michel a ele no Sincerão de ontem (26) do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No Sincerão de ontem, Michel acusou MC Bin Laden de ter desmerecido sua profissão durante outra discussão, e o funkeiro tirou satisfação após a dinâmica.

Em conversa hoje com Rodriguinho, ele lamentou: "Imagina ralar para caralh* a vida toda para ser cancelado por um bagulho que nem..", disse Bin, que foi interrompido por Rodriguinho.

"Você não vai ser cancelado", disse o pagodeiro. "Para com essa brisa de cancelamento".

Bin Laden continuou, dizendo que não teve intenção de ofender ninguém ao ponto de diminuir a profissão ou outros professores do Brasil. "Só que, mano, aqui a gente sabe que qualquer coisa que a gente fala, lá fora, é gerado de outra forma", continuou

Rodriguinho aconselhou: "Mas aí que você tem que se apoiar no que você é, entendeu? No que você aprendeu. No que você tem como valor. Não pode deixar nada te definir assim".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 10º Paredão? Enquete encerrada Total de 600967 votos 76,19% Rodriguinho 13,00% Lucas Henrique 10,81% Fernanda Votar de novo Total de 600967 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash