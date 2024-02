Renata Bianco, ex-chiquitita, faz ensaio nu grávida para plataforma adulta

Renata del Bianco, 38, falou em entrevista sobre o desejo de fazer fotos sensuais enquanto está grávida.

O que aconteceu

A atriz, que está grávida pela segunda vez, fez um ensaio nu que estreia hoje (27), às 22h, em um site de conteúdo adulto, o CloseFans. "Quis mostrar que estar grávida não nos torna menos mulher, muito pelo contrário. Realizar esse ensaio foi libertador", falou em entrevista à revista Quem.

Sei que receberei críticas, principalmente de pessoas conservadoras que acreditam que a grávida é santa. Mas esquecem como os bebês são feitos, né? Santos não transam! O corpo é meu.

Atualmente, a produção de conteúdo para o Closefans é sua principal fonte de renda e que mudou sua vida. Ela também faz parte do elenco do programa de humor "A praça é nossa", do SBT.

Renata, que é mãe de Aurora, 5, conta que recebeu muitas cobranças na gestação da primogênita. "Na primeira gravidez, eu me sentia desvalorizada, cobrada para estar bonita enquanto eu me sentia péssima. Zero acolhimento", conta.

Agora, ela realiza o desejo de registrar todas as etapas da gravidez e conseguir acompanhar todas as mudanças do corpo. "Desta vez, estou livre, me amando e recebendo muito amor."