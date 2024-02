Reinaldo Gottino culpa Luisa Mell por cancelamento e cobra desculpas

Reinaldo Gottino culpou Luisa Mell por cancelamento sofrido em 2019, após a ativista dizer em uma live que ele teria incentivado o abate de animais vitimados pelo desastre provocado pelo rompimento de uma barragem em Brumadinho (MG), em janeiro daquele ano.

O que aconteceu

Gottino disse que espera até hoje pedido de desculpas de Luisa Mell. "Fui cancelado por causa dela, lamentável. Eu tô esperando ela me ligar até hoje [com] um pedido de desculpas, e ela não me ligou". As declarações foram feitas durante participação no podcast PodC, comandado por Celso Portiolli.

Ele explicou que na época cobria o caso ao vivo na Record, quando recebeu a informação de fontes oficiais que alguns animais, devido ao fato de estarem presos à lama e não conseguirem sair ou serem resgatados, estavam sendo abatidos por atiradores em helicópteros. "Tô numa cobertura ao vivo, Brumadinho, super difícil, e chega a informação, quatro, cinco dias depois do desastre que aconteceu ali, de que estão abatendo animais através de helicópteros porque os animais estavam sofrendo. Isso é uma informação confirmada, inclusive pelos órgãos competentes... 'Olha, alguns animais estão sendo abatidos porque estão presos à lama, não conseguem sair e pra diminuir o sofrimento desses animais, alguns estão sendo abatidos'", declarou.

Reinaldo explicou que, posteriormente, Mell abriu live nas redes sociais e o teria acusado de incentivar a morte de animais em Brumadinho. "Alguém bateu pra Luisa Mell que eu estava incentivando que os animais fossem abatidos, que eu estava pedindo para que os animais fossem mortos. O que aconteceu? Ela abriu uma live e começou a falar isso: 'um absurdo, o Gottino, apresentador da Record...' E eu tô lá no finalzinho do programa, de repente começo a receber mensagens de 'vagabundo, safado, morre você, vou te pegar'. Ameaças de morte. Aí fui o que aconteceu [e falaram:] 'a Luisa Mell acabando com a tua cara'".

Gottino disse que ligou para a ativista, explicou que houve um equívoco e ela teria dito que iria fazer nova live e explicar a confusão, mas não fez. "Pedi o telefone da Luisa Mell, liguei pra ela, e falei 'Luisa, você falou um negócio lá que não procede, pra mim é uma novidade que os caras estão abatendo os animais, só passei uma informação'. Ela falou 'poxa, a pessoa que me passou [a informação], passou errado então'. Ai eu falei 'sim, mas como é que fica agora?' Ela falou 'não se preocupa que eu vou abrir uma outra live e vou falar que está tudo certo, que falei com você'. Peguei o carro, sai da emissora, estou na marginal Tietê, aí ela começou a live, parei o carro num posto para assistir. Ai ela entrou na live e fez assim: 'pessoal, estou voltando com uma informação super importante, conversei com o Gottino e me acertei com ele, está tudo certo, tchau'. Ainda deu a conotação de que eu liguei para pedir desculpas a ela".

Reinaldo Gottino afirmou que ficou chateado com a atitude da ativista. "Eu fiquei chateado. Nunca tive nada contra ela, mas acho que não pode ser assim. Ela está preocupada com os seguidores dela, com o engajamento dela, mas não está preocupada em nenhum momento com o que ela fez comigo. Tem gente que me xinga até hoje achando que aquilo lá era real".

A Splash, Luisa Mell disse ficar "surpresa" que Gottino ainda fale desse assunto e disse que "talvez ele não se lembre direito do que aconteceu". Segundo a ativista, Reinaldo teria dito "ao vivo que era mentira que estavam atirando nos animais" e que "uma pessoa famosa estava lá só para aparecer", fato que a deixou "indignada".

Mell também disse não ter motivos para se desculpar com Gottino e que, ao contrário, ele quem deve retratação a ela. "Eu pediria desculpas do quê? Ele falou absurdos na Record, com audiência de TV, deveria ter se retratado por lá, mas se negou. Muita gente até hoje acha que era mentira o que aconteceu, por conta do que ele falou. E, sim, atrapalhou meu trabalho. Mesmo assim, a causa teve grandes vitórias por conta da minha atuação em Brumadinho. As pessoas me xingam, mas muitos me apoiaram e assim os procedimentos em tragédias mudaram muito em relação ao resgate de animais. Quanto a ele, eu sinto muito que ainda não tenha entendido que meu trabalho é muito maior do que minha pessoa. Ele que me devia desculpas por falar que eu estava em Brumadinho para aparecer. Realmente fico surpresa e chateada por ele estar com toda esta mágoa, depois de tanto tempo. Espero que fique bem. Talvez se ele for a campo em uma cobertura de tragédia, não ficar só no estúdio, ele entenda melhor o desespero que passo".

Relembre o caso

Em 29 de janeiro de 2019, Luisa Mell foi pessoalmente a Brumadinho e disse que helicóptero da Polícia Rodoviária Federal estava abatendo animais.

Posteriormente, sem citar Mell, Reinaldo Gottino disse que estavam "querendo denegrir a imagem dos bombeiros" ao dizer que eles estariam matando animais em Brumadinho. O jornalista também explicou que o abate era feito em bichos que estavam "agonizando".

Luisa rebateu Gottino. "Acho que você enlouqueceu. Ninguém falou que foram os bombeiros! Bombeiro não andar armado, querido. Foi a polícia. Se informa. Você é um jornalista".

Gottino, então, postou vídeo do "Balanço Geral" com a explicação da Defesa Civil sobre o caso e disse haver pessoas que queriam "ganhar fama no meio de uma grande tragédia". Em outro vídeo em seu perfil no Instagram, o apresentador ressaltou que não havia mencionado Luisa Mell em suas falas e que foi "atacado" pela ativista.

Durante a tragédia de Brumadinho, agentes abateram animais que estavam atolados ou ilhados ou feridos, sem condições de serem resgatados. De acordo com a Defesa Civil e a PRF naquela ocasião, os bichos não foram mortos aleatoriamente. "Seguindo os protocolos estabelecidos para este tipo de situação, a equipe estava acompanhada de veterinários que faziam análise e triagem dos casos", informou a PRF à época.