Princesa do Chimarrão: quem é Lunara Campos, modelo casada com Thor Batista

Thor Batista voltou aos holofotes nas últimas semanas após o nascimento do filho, Thor II, fruto do relacionamento com a modelo Lunara Campos. Os dois estão juntos desde 2014.

Quem é Lunara

Ela nasceu em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. O município tem pouco mais de 72 mil habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Lunara, que é formada em ciências contábeis, trabalha no mundo da beleza desde jovem. Em 2008, a modelo foi considerada uma das "soberanas" da Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim).

Esposa de Thor foi a representante de Venâncio Aires no concurso de Miss Rio Grande do Sul 2011, disputado em dezembro de 2010. Ela esteve entre as 30 finalistas, mas não foi adiante na competição de beleza.

Modelo tem pouco mais de 24,5 mil seguidores no Instagram. Ao longo dos últimos meses, por meio da rede social, Lunara mostrou as mais diversas fases de gestação do herdeiro.

Influenciadora e marido também trocam declarações de amor. "O melhor papai que eu poderia ter escolhido, não desgrudou de nós um minuto desde quando descobri a gravidez! Obrigada por me dar esse presentão, my love", escreveu ela, em uma das publicações.

O relacionamento

Thor e Lunara Campos começaram a namorar em maio de 2014, com 22 e 28 anos, respectivamente. Quando assumiu a relação, Batista deu entrevista ao site Ego: "Nos conhecemos em Porto Alegre, ela mora lá. Estou encantado! Ela veio de Mônaco direto para o Rio Grande do Sul e, como se não bastasse, é linda e tem 1,76m de altura".

No mesmo período, Lunara afirmou que Thor era gentil e cavalheiro. "Apesar de ser recente o nosso namoro, já percebi que Thor é um homem gentil e cavalheiro, faz tudo para me deixar ainda mais feliz!", em entrevista ao site Folha do Mate.

O nascimento do primeiro filho do casal foi confirmado no início de fevereiro, por meio de publicação nas redes sociais. "O meu papai entrou em choque de tanta felicidade na hora que me viu pela primeira vez, ainda bem que a minha mamãe se controlou, apesar de estar também em estado de êxtase", dizia a publicação da modelo, no Instagram.