Ludmilla e Brunna Gonçalves aparecem em clique ousado e ganham elogios

Ludmilla postou uma foto ousada com Brunna Gonçalves e ganhou elogios nas redes sociais.

O que aconteceu

No Instagram, a cantora abriu um álbum de fotos da viagem para St. Barts, no Caribe. "As noites em St. Barts".

Em um dos cliques, Ludmilla aparece em um banheiro Brunna dando uma sarrada na esposa.

Nos comentários, os fãs do casal não pouparam elogios para o registro ousado. "Gatas", afirmou um. "Perfeitas", disse outro. "Gostosas", completou mais um.