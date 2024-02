Lima Duarte: TJ arquiva inquérito que apurava conduta do ator em acidente

A Justiça de São Paulo arquivou o inquérito policial instaurado para investigar a conduta do ator Lima Duarte, 93, durante um acidente de trânsito em 2023.

O que aconteceu

TJ não identificou nenhuma ilegalidade no comportamento do veterano. A juíza Giovanna Christina Colar seguiu parecer do Ministério Público, que também arquivou um inquérito criminal na semana passada.

Investigação foi aberta a pedido da motociclista. Ele alega que sofreu lesões "gravíssimas" na região do quadril e acusa o artista de estar dirigindo em velocidade "incompatível" com o local.

Procurada por Splash, a defesa da motociclista Simone Regina afirmou que o arquivamento "peca em sua essência" e que "existe muito a ser apurado" sobre o acidente. "Existem inúmeras câmeras que podem trazer a realidade dos fatos."

Reportagem também entrou em contato com a assessoria de imprensa de Lima Duarte, mas não obteve retorno até o momento. O espaço permanece aberto.

Acidente

O ator se envolveu em um acidente com uma motocicleta, no início de março de 2023, e atropelou uma mulher. O acidente aconteceu na avenida Antártica, no bairro da Barra Funda, em São Paulo.

À época, o artista disse que prestou os devidos socorros à vítima. Além disso, Lima garantiu que a carteira de motorista estava válida e regularizada. Já Simone alegou ter cinco ossos da bacia quebrados.

Ação pede R$ 1,2 milhão

Simone cobra R$ 1,2 milhão de indenização por danos morais. Mesmo com o arquivamento do inquérito policial, o processo segue aberto no Tribunal de Justiça de São Paulo.

A motociclista alega que ainda não possui condições de retornar ao trabalho após o acidente. A quantia requisitada será para cirurgia de recolocação de pinos nos próximos meses e para o tratamento, segundo Ângelo Carbone, advogado de Simone.

Já a equipe de Lima Duarte afirmou a Splash, no ano passado, que o ator estava sendo "vítima de calúnia e difamação".

O artista também chegou a pagar R$ 30 mil. Simone, no entanto, se arrependeu do acordo.