Jorge Farias sai oficialmente do grupo Menos é Mais

Jorge Farias, 31, foi desligado do grupo de pagode Menos é Mais, de acordo com um comunicado em seu Instagram.

O que aconteceu

"A Bem Dito Produções anuncia oficialmente o desligamento do artista Jorge Farias do Grupo Menos é Mais", dizia a publicação no stories da empresa. O cantor compartilhou a postagem em seu perfil pessoal.

Ainda de acordo com o anuncio, Jorge segue na produção artística da produtora e como empresário de artistas como Lia Almeida e Benzadeus. Segundo a colunista do Metrópole, Fábia Oliveira, o artista decidiu se afastar dos palcos devido a problemas psicológicos.