Isabelle diz não confiar em Rodrigo e Fernanda e lamenta falta de embates

Após um desentendimento com Rodriguinho no Sincerão do BBB 24 (Globo), Isabelle confessou na manhã de hoje (27) que não confia no cantor.

O que aconteceu

Rodriguinho e Isabelle se desentenderam na noite de ontem após o Sincerão. Na área externa hoje (27), a sister disse para Raquele e Giovanna que não considera o brother confiável.

"Eu percebo que eu não confio muito no Rodriguinho, depois de ontem principalmente. Falar de jogo... eu acho que vocês perceberam que eu nunca confiei tanto", disse Isabelle.

A sister ainda citou Fernanda, incluindo a sister na lista de quem "não confia", e disse que sabe que Raquele e Giovanna jogam com a confeiteira.

"Queria conversar com vocês sobre isso, porque eu percebo que eu posso ser uma opção lá. Agora mais do que nunca, tendo em vista o grupo como está. Eu sei que vocês...", disse.

"Jamais", respondeu Raquele.

Isabelle ainda disse que queria entender a opinião das sisters e pediu sigilo sobre o assunto.

"Tô um pouco confusa sobre isso, porque eu me dou com todo mundo e eu me sinto um pouco confusa por me dar com todo mundo. Ninguém quer arrumar problema aqui comigo. Não tenho nada para falar de ninguém", disse.

