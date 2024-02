Fernanda lembra treta com Alane: 'Eu mandei a menina costurar o c*'

Fernanda e MC Bin Laden conversaram na tarde de terça-feira (27) no BBB 24 (Globo) sobre seus atritos na casa.

O que aconteceu

"Eu mandei a menina costurar o c* cara, tipo... eu mandei", lembrou a confeiteira enquanto entrava na casa ao lado do funkeiro, relembrando sua discussão com Alane.

Na sequência, Fernanda disse não ter problemas com a sister. "Eu não tenho problema nenhum com ela. Acho a história dela linda. Vou ter o maior orgulho de estar vendo televisão com a minha filha e ela estar em uma novela".

Tenho orgulho de todos vocês, cara, só quero que o meu também dê certo, sem ninguém passar por cima de mim. Fernanda

A confeiteira analisou. "Se quiser passar por cima de mim, vai arrumar um problema grande comigo. Não vou deixar de ter a paz que eu mereço com todo mundo. Se você não quiser me f*der, beleza, a gente vai junto".

"Não preciso acabar com a vida de ninguém, humilhar ninguém, mas as pessoas não querem isso", finalizou.

