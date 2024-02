Enquete UOL BBB 24: porcentagem de quem sai dispara após 'sincerão' e choro

Mais uma vez, o 'Sincerão' parece ser o responsável por bater o martelo no resultado do paredão do BBB 24. Após a dinâmica de ontem, a porcentagem para eliminar Rodriguinho disparou na enquete UOL.

O que diz a enquete

De acordo com a nova parcial, atualizada às 11h15, o cantor alcançou 70,44% dos votos para deixar o programa. Quase 10% a mais em comparação com as parciais feitas ao longo da segunda-feira.

No 'Sincerão', Rodriguinho apontou dois favoritos do público para levarem um balde de tinta: Davi e Isabelle. A dupla de amigos retribuiu o favor e o cantor saiu bem sujo da dinâmica.

Já no quarto, ele voltou a falar abertamente sobre o desejo de deixar o programa. Disse que se não fosse eliminado pelo público iria apertar o botão da desistência na primeira oportunidade.

Para completar, hoje é aniversário do cantor. Davi fez um bolo para cantar parabéns para Rodriguinho, que não gostou e foi chorar no quarto gnomo. "Davi veio para mim de cantar parabéns... Não é assim. Não quero p*rra nenhuma, rapaz", disparou.

Ainda segundo a parcial UOL, Lucas Henrique tem 16,46% dos votos para deixar o programa. Fernanda permanece com a menor porcentagem, apenas 13,09%.

Vale ressaltar que a votação é para eliminar um dos três. O resultado será divulgado nesta terça-feira, no programa ao vivo do BBB 24, que começa logo após "Renascer", a partir de 22h25.