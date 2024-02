Eliane Giardini explica fala sobre vibradores: 'Ridículo esse preconceito'

Convidada desta terça (27) do Otalab, programa do Canal UOL, Eliane Giardini, 71, esclareceu sua fala defendendo o uso de vibradores. "Não tenho nada contra vibrador. Sou a favor sozinha, acompanhada... É ridículo esse preconceito", disse a atriz a Otaviano Costa.

Em 2022, ela havia dito à revista Veja que "sabendo usar, não vai faltar bem-estar", que não procurava namorado e que "de qualquer forma, existem outras eficientes maneiras de se exercer o sexo o tempo todo. Vibradores, por exemplo". A fala repercutiu online.

Segundo Eliane, o assunto surgiu porque ela quer tirar do papel uma produção baseada em relatos de mulheres que transformaram suas vidas sexuais em uma casa de terapia orgástica — um espaço que ensina mulheres a atingirem o orgasmo com diferentes estratégias, entre elas o uso de vibradores.

Não tenho nada contra o vibrador. Sou a favor sozinha, acompanhada... É ridículo esse preconceito de pessoas que nem conhecem.

Eliane Giardini, atriz

Para além dos comentários sobre o uso individual de vibradores, a atriz diz que as mulheres ainda enfrentam resistência dos seus parceiros para adicionar elementos novos nas relações sexuais por machismo.

"É um machismo que existe tanto no homem como na mulher (...) Quando a mulher pega um vibrador, ele acha que não está dando conta do recado. Ele acha que a parceira está dando um recado".

Além do projeto de série sobre a sexualidade feminina, Eliane Giardini estreia em março, em São Paulo, a peça "Intimidade Indecente", em que ela divide o palco com Marcos Caruso e fala sobre a sexualidade de pessoas com mais de 60 anos.

