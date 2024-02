Cris Vianna vive ex-miss 'perua' em 'Família é Tudo'; conheça Lulu

Após cinco anos, Cris Vianna, 46, volta às novelas com a estreia de "Família é Tudo" no dia 4 de março. A novela conta a saga de cinco netos após o sumiço da avó milionária que deixa um testamento repleto de missões a serem realizadas.

Quem é Lulu?

Terceira esposa de Pedro (Paulo Tiefenthaler), o filho da milionária Frida (Arlete Salles), é uma mulher exuberante e famosa ex-miss. Tem loucura pela filha única, Andrômeda (Ramille), de quem faz todas as vontades.

A Lulu é solar, divertida! Ela criou a filha, Andrômeda, como uma princesa e faz todas suas vontades. As duas são parceiras, uma é fã da outra, além disso elas se admiram muito. Lulu é bonita, vaidosa, segura e conhecida por todos por ter sido Miss Brasil. É a primeira vez que me jogo na comédia e estou descobrindo uma outra camada de atriz. Estou me divertindo, me experimentando, estou feliz com essa possibilidade.

Cris Vianna

A atriz acredita ser bem diferente de Lulu, mas compartilha a alegria com a personagem. "Lulu é solar, corre atrás do que quer. Tem muita coisa que nos distancia, e isso tem sido bacana, pois me traz um desafio diferente para compor a personagem, é o meu primeiro trabalho cômico, então tem sido muito bacana experimentar esse lado da arte."

Tem sido desafiante me ver nesse formato mais divertido, o que tem sido incrível pra mim. Lulu e a filha tem uma cachorrinha que é uma graça, brinco que somos três peruas.

Cris Vianna, aos risos

Sempre que inicia a preparação de uma novela, Cris Vianna diz procurar a essência da personagem para entender suas motivações e busca referências. "Lulu foi um pouco disso, além de fazer pesquisas para conhecer um pouco mais do universo dela que acaba sendo diferente do meu. E, claro, tento fazer alguma conexão com o que já vivi que pode contribuir com essa construção, e o trabalho de modelo, que foi algo muito lindo na minha trajetória, me trouxe alguma referência, como desfilar, por exemplo."