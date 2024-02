Wanessa diz que brother 'já se considera campeão' do BBB 24

Em conversa com Pitel no BBB 24 (Globo), Wanessa disse acreditar que Davi já se considera o vencedor da temporada. No papo, a cantora criticou o motorista de aplicativo.

O que aconteceu

Wanessa afirmou que, pelo que já viu na convivência com Davi, o brother se considera o ganhador da edição.

A cantora comentou: "Tem coisas que me incomodam nas falas dele, além do 'cala a boca' e do 'vai tomar no c*'. O que me incomoda é o 'eu vou e volto do Paredão quantas vezes precisar'."

Ele tem certeza que é o campeão do programa. Certeza! Acha que já ganhou e coloca a Bia e a Isabelle com ele [em um possível Paredão]. E não duvido, de fato, pelas coisas que tenho visto. Wanessa sobre Davi

Na conversa, Wanessa ainda disse que está se sentindo como "escada para palco dos outros": "Até na hora de falar... Por exemplo, a gente [ela e Davi] tinha que rasgar a carta juntos e falar a justificativa. Ele pegou, me atravessou e eu não falei um A. Ele falou tão alto, que falou por mim."

