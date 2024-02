Público do BBB 24 'estranha' amizade afetuosa de Davi e Isabelle, opina Yas

Nas últimas semanas, a amizade entre Davi, 21, e Isabelle, 32, vem chamando atenção do público do BBB 24 (Globo) - principalmente pelo 'ciúme de amigo' que ele vem demonstrando pela moça. Nas redes sociais, há quem aposte que o rapaz, casado, vem sentindo 'algo a mais' pela colega de confinamento.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, lamenta que a audiência enxergue com malícia a relação entre Davi e Isabelle, pelo fato de ela não ser tão comum socialmente. "Nós, enquanto sociedade, não estamos acostumados a ver homens e mulheres sendo simplesmente amigos, sendo carinhosos um com o outro. Tudo para nós tem que ter um contexto sexual, tem que ter desejo envolvido. Não pode ser uma amizade pura e simples."

Para Yas, a visão popular sobre o que existe entre os dois brothers é reflexo do machismo estrutural. "Não estamos habituados a ver homens simplesmente demonstrando carinho [desinteressadamente], porque eles são moldados para serem os machões. É por isso que estamos vendo maldade."

A apresentadora recordou ainda que tanto Davi como Isabelle só devem satisfações sobre sua conduta sexual aos respectivos companheiros. "Se os dois quiserem se envolver lá dentro, aí é com eles dois. Quando saírem, vão prestar contas às pessoas com quem têm relacionamento. O Davi, se fizer isso, [depois] vai sair e se resolver com a namorada dele, porque estará ferindo um combinado deles dois."

