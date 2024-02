Bin se desculpa por treta com Michel, que confessa: 'Achei que ia apanhar'

MC Bin Laden conversou com Michel no BBB 24 (Globo) e pediu desculpas pelo bate-boca que teve com o professor na última semana.

O que aconteceu

Na última semana, Bin e Michel discutiram por rumores de votos — o funkeiro chamou o brother de "professorzinho", "plantinha", "falso" e "mentiroso".

Bin pediu desculpas: "Se eu tiver te ofendido, o que não foi minha intenção, ofender os professores do país, eu pagaria por isso."

Michel afirmou que entendeu o funkeiro: "Você falou em um momento de raiva, sem perceber. [...] Só que eu também não tenho como controlar o meu sentimento. Como você queria que eu chegasse para você e conversasse depois daquela situação toda."

O cantor insistiu no pedido de desculpas, que foi aceito: "Nunca foi para diminuir você ou a sua profissão."

O professor confessou que ficou com um pé atrás na discussão: "Eu fiquei tão assim... Achei que ia apanhar naquele dia. Até falei para as meninas: 'Achei que ele ia me bater, ia apanhar bonito'."

MC Bin Laden e Michel conversam sobre a treta entre eles 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/su3v5mUtSg -- Big Brother Brasil (@bbb) February 27, 2024

