Após nocautear Nego do Borel, MC Gui anuncia término com namorada: 'Não teve briga'

Muito se comentou sobre a luta entre Popó e Bambam, mas o final de semana foi marcado por outra luta livre entre celebridades, mais precisamente MC Gui e Nego do Borel, que lutaram pelo Fight Music Show 4 no sábado, 24. MC Gui levou a melhor no jogo mas, no amor, as coisas não foram tão fáceis. Isso porque, em meio aos stories comemorando a vitória na competição, nesta segunda, 26, o cantor também anunciou o término do namoro com a influencer Georgia Azevedo.

"Foi algo que conversamos de forma amigável, não houve briga, nem traição", esclareceu o MC. "O carinho continua o mesmo. Irei focar na minha carreira e ela na vida pessoal dela. Fui muito feliz ao seu lado e gostaria de desejar a ela o melhor sempre!", escreveu no texto do stories. Os dois estavam juntos desde o ano passado.

Antes de confirmar o namoro com Georgia, em abril de 2023, MC Gui passou por um término conturbado com a ex-noiva Bia Michelle, envolvendo traição pública e exposições por parte da ex