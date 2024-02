Ricky Martin revela que tem fetiche em pés: 'Beijaria por horas'

Ricky Martin revelou um de seus fetiches durante entrevista para a revista GQ. Segundo ele, sua tara está nos pés.

O que aconteceu

O cantor de 52 anos admitiu que tem fetiche em pés após especulações dos fãs com fotos do Instagram. "Eu amo pés. Tenho uma coisa com isso", afirmou ele.

Amo receber massagens nos pés, e beijaria os seus loucamente, por horas. Mas todos nós temos alguma coisa. Alguns têm taras por axilas.

Ricky Martin

Ele ainda disse que posta fotos de pés no Instagram para alimentar as especulações dos fãs. "Deixa eu curtir aqui esse comentário que diz: 'Eu gosto do seu pé'. Eu tenho fãs que desenham meus pés como uma obra de arte. Eles me mandam 'Ricky, consigo reconhecer seu pé a 1 km de distância'".

Ricky Martin também revelou que um pé feio pode ser um impedimento para ele. "Isso pode ser um obstáculo. Pés bonitos são pés bonitos. Pés feios são como brigas de patos. Quão feios podem ficar?".