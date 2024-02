Bárbara: Camarotes do BBB 24 se doem demais com pequenas verdades incômodas

Wanessa Camargo, 41, não gostou nada de ter sido chamada de 'mimada' por Michel, 33, durante uma brincadeira no BBB 24 (Globo). Ela reclamou a respeito do fato com Rodriguinho, Lucas, Pitel e Fernanda, afirmando que não se considera nada mimada e que está "de igual para igual" com todo o elenco.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, recordou que Zilú Camargo, mãe de Wanessa, havia demonstrado espanto nas redes sociais ao vê-la lavar a louça pela primeira vez dentro do BBB. "O incômodo da Wanessa ao ouvir isso é porque tem seu fundo de verdade. Essa imagem nos mostra que o Michel não está tão errado no julgamento dele. A própria mãe tinha dado uma pista de que ela realmente é como imaginávamos: uma mulher com seus privilégios e tudo mais."

Para Bárbara, Wanessa erra ao tentar refutar com palavras, e não com ações, o rótulo dado por Michel. "No caso de ser mimada, qual o problema? Por que não admite que foi, sim, mimada a vida inteira, mas agora quer aprender e mostrar uma nova versão [de si]? Mostra que não é mimada com suas atitudes, não [simplesmente] dizendo que não é."

Na visão da apresentadora, doer-se com críticas ínfimas dentro do reality não é privilégio da esposa de Dado Dolabella. "Os Camarotes todos se sentem muito incomodados quando os colegas da casa falam algumas pequenas verdades ali. Eles se doem muito com coisas que às vezes nem são tão pesadas assim - são simplesmente a verdade."

Dieguinho: Saída de Rodriguinho seria presente para ele, mas não para o BBB

Rodriguinho, Lucas Henrique e Fernanda formam o paredão que será decidido na noite de terça-feira (27) no BBB 24 (Globo). As enquetes de intenção de voto apontam para a provável eliminação do pagodeiro, que vem colecionando polêmicas desde o início da temporada.

Dieguinho Schueng chamou a atenção para o fato de o cantor deixar o programa justamente no dia em que estará completando 47 anos. "O Rodriguinho [provavelmente] vai ganhar esse presente de aniversário - que acaba sendo um presente para o público também, mas não para o enredo do programa. A saída dele é uma perda muito grande."

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Dieguinho Schueng e convidados. Assista à íntegra:

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash