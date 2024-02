Alok apresenta novo membro da família: um cachorro-robô

Alok, 32, anunciou que sua família cresceu ao adquirir um novo pet diferente, um cão-robô.

O que aconteceu

O DJ apresentou o novo mascote de sua família com esposa Romana, 33, um cachorro robô. O casal já tem dois filhos, Ravi e Raika, e um pet peludo.

A nova aquisição do músico é o Unitree Go2 da fabricante da startup chinesa Unitree Robotics. O 'pet' pode se encontrado online a partir de R$ 2.000.

Alok pede que seus seguidores sugiram o nome do novo membro da família. Podendo ser controlado por controle remoto e por inteligência artificial, o robô corre, dança, pula e sabe comandos como 'toca aqui'.

No reels do artista, o cão-robô brinca com as crianças e com o cachorrinho. Ele também é levado para passear na coleira, deita para 'dormir' e até faz um coração com as patas para o vídeo.