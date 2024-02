Agatha Moreira comemora trabalhar com Antonio Banderas pela segunda vez

Agatha Moreira, 32, posa ao lado de Antonio Banderas, 63, e celebra parceria de trabalho com espanhol.

O que aconteceu

A atriz publicou fotos só sorrisos com Antonio Banderas, enquanto faziam as publicidades da fragrância The Icon Banderas. Agatha é o rosto da linha feminina da marca do ator.

Em cliques divertidos apontando para a câmera, o encontro da dupla promete novidades por aí. "Já é a segunda campanha e eu continuo sem acreditar! Que honra representar a mulher The Icon e trabalhar mais uma vez ao lado desse grande ator que tanto admiro. Obrigada pela sua generosidade!", escreveu a atriz.