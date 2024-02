Valesca Popozuda tem show em casa de eventos em SP interrompido por incêndio

A funkeira Valesca Popozuda, de 45 anos, precisou interromper um show na noite da última sexta-feira, 23, em uma casa de eventos em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, por conta de um princípio de incêndio no local.

Segundo nota enviada pela assessoria da artista ao Estadão, ela estava apresentando a primeira música do setlist quando percebeu o incêndio e avisou o público presente. O local foi evacuado e, de acordo com a assessoria, Valesca e sua equipe estão bem.

A incidente ocorreu no Galpão Mix Mariá, que realizava sua inauguração naquele noite. Em nota divulgada nas redes sociais, o estabelecimento disse que realizou uma perícia e descobriu a causa do incêndio, que não foi informada.

"O problema já foi solucionado e seguimos normalmente com a nossa programação, nossa missão é levar a todos os clientes e amigos o melhor do entretenimento", diz o comunicado. MC Pipokinha, que se apresentaria depois de Valesca, teve show remarcado para 9 de março.

Leia a nota da assessoria de Valesca Popozuda

"A cantora Valesca Popozuda se apresentou na noite de ontem (23/02), na casa de eventos Galpão Mix Mariá, em Taboão da Serra (SP). Após a primeira música, a apresentação precisou ser interrompida por conta de um início de incêndio no local. Prontamente a artista avisou pelo microfone e pediu para que todos os presentes deixassem o local. Valesca e sua equipe passam bem."

Leia a nota do Galpão Mix Mariá

"O Galpão Mix Mariá agradece a todos nossos clientes e colaboradores por estarem conosco em nossa grande estreia, informamos que já realizamos a perícia e identificamos a causa de nosso infortúnio, o problema já foi solucionado e seguimos normalmente com a nossa programação, nossa missão é levar a todos os clientes e amigos o melhor do entretenimento, e é por isso que esperamos a todos no dia 9 de março de 2024 para curtir o melhor de MC Pipokinha."